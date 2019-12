Facebook

Carmen Egger, Heidi Staudacher, Sabine Eichberger, Martina Laggner © KKL/More, Rotes Kreuz

Beim Roten Kreuz in Spittal gibt es einen Wechsel bei der Gruppenleitung „Hospiz“. Martina Laggner übergab aus zeitlichen Gründen nach sechs Jahren intensiver ehrenamtlicher Arbeit ihr Amt an Heidi Staudacher, die von Carmen Egger vertreten wird. Die verheiratete Mutter zweier Kinder arbeitet als Pflegeassistentin und absolvierte die Ausbildung zur Hospizbegleiterin 2016 beim Roten Kreuz. Das Team in Spittal besteht aus 12 Mitarbeitern.