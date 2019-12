Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 24. Oktober fand der Wochenmarkt schon einmal auf dem neuen Rathausplatz statt © (c) WILLI PLESCHBERGER

Der Wochenmarkt auf dem Gendarmerieplatz in Spittal ist eine Institution. An die 25 Standler bieten dort jeden Donnerstag von 7 bis 12 Uhr ihre regionalen Produkte an. Nun hegt die Stadtgemeinde Spittal den Wunsch, den Markt auf den Rathausplatz zu verlegen. Wir haben uns für ein Stimmungsbild der Bevölkerung interessiert und von 5. Dezember bis 11. Dezember, 12 Uhr eine Umfrage unter den Kleine Zeitung-Lesern gestartet: Sind Sie für oder gegen eine Verlegung des Spittaler Wochenmarktes?