Am 24. Oktober fand der Wochenmarkt schon einmal auf dem neuen Rathausplatz statt © (c) WILLI PLESCHBERGER

Der Wochenmarkt auf dem Gendarmerieplatz in Spittal ist eine Institution. An die 25 Standler bieten dort jeden Donnerstag von 7 bis 12 Uhr ihre regionalen Produkte an. Nun hegt die Stadtgemeinde Spittal den Wunsch, den Markt auf den Rathausplatz zu verlegen. Denn, der erst im Oktober fertiggestellte Platz, soll mit dieser Maßnahme belebt werden. Gleichzeitig würden donnerstags auf dem Gendarmerieplatz 40 Parkplätze in unmittelbarer Nähe zum neuen Marktstandort frei werden. Die erste Bewährungsprobe hat der Spittaler Wochenmarkt auf dem neuen Rathausplatz bereits bestanden. Anlässlich der Eröffnung des Platzes am 24. Oktober gab es ein großes Fest. Die Standler konnten seitens des Stadtmarketings überredet werden, an diesem Tag, den Wochenmarkt auf dem von der Stadtgemeinde finanzierten (1,6 Millionen Euro) Platz abzuhalten.

Sollte der Markt auf den Rathausplatz verlegt werden, würden donnerstags auf dem Gendarmerieplatz 40 Parkplätze in unmittelbarer Nähe zum neuen Standort frei werden Foto © (c) WILLI PLESCHBERGER