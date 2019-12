Facebook

Am 24. Oktober fand der Wochenmarkt anlässlich der offiziellen Eröffnung des Rathausplatzes zum ersten Mal auf dem für März geplanten Standort statt © (c) WILLI PLESCHBERGER

Die erste Bewährungsprobe hat der Spittaler Wochenmarkt auf dem neuen Rathausplatz bereits bestanden. Anlässlich der Eröffnung des Platzes am 24. Oktober gab es ein großes Fest. Die Standler konnten seitens des Stadtmarketings überredet werden, an diesem Tag, den Wochenmarkt auf dem von der Stadtgemeinde finanzierten (1,6 Millionen Euro) Platz abzuhalten. Bürgermeister Gerhard Pirih sagt, dass die Rückmeldungen von Kunden, aber auch von vielen Standlern tendenziell in Richtung Rathausplatz gingen: „Voraussetzung für die Verlegung ist die Änderung der Marktordnung, die in der Gemeinderatssitzung im Februar 2020 beschlossen werden soll. Ab März kann der Markt übersiedeln.“ Jene beiden Märkte, die zweimal pro Jahr in der Lutherstraße stattfinden, sollen ebenfalls auf den Rathausplatz verlegt werden.