Herrlicher Naturschnee erwartet die Wintersportler im Skigebiet Heiligenblut © KK/Großglockner Bergbahnen

Die Schneefälle Mitte November haben dafür gesorgt, dass sich sowohl die Sonnblick- als auch die Glocknerloipe in Heiligenblut von der besten Seite zeigen und bereits jetzt einem Langlauf-Genuss nichts mehr im Wege steht. Am Samstag, 7. Dezember, startet die Wintersaison und bis Ostern 2020 werden die Gondeln ohne nennenswerte Unterbrechung fahren. Laut Wetterbericht erwartet Wintersportler ein strahlend blauer Himmel, der dazu einlädt über die legendären Naturschneepisten in Heiligenblut zu flitzen. Besinnlich wird es eine Woche später, am 13. und 14. Dezember: Beim traditionellen ArtVent in der Nationalpark-Lodge Großglockner und am Kirchplatzl wird im Rahmen eines feinen Adventmarkts und eines Kirchenkonzerts die Wartezeit auf Weihnachten verkürzt.