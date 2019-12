Facebook

In einer Festveranstaltung im Bundeskanzleramt wurde dem Vizedirektor des Kunsthistorischen Museums Wien, Franz Pichorner, der vom Bundespräsidenten verliehene Berufstitel „Professor“ durch Bundesminister Alexander Schallenberg überreicht. Zahlreiche Persönlichkeiten aus dem Wiener Kulturleben nahmen an dieser stimmungsvollen Feier teil. Der gebürtige Liesertaler studierte Geschichte und Kunstgeschichte in Wien und trat 1998 - nach Jahren in der wissenschaftlichen Forschung und als Mitarbeiter von EU-Kommissar Franz Fischler - in das Kunsthistorische Museum ein. Als Generalsekretär, Direktor des Archivs und Leiter der Publikationen und Bildrechte ist der promovierte Historiker seit 2010 auch der stellvertretende Generaldirektor des Hauses. Franz Pichorner hat in den letzten beiden Jahrzehnten hunderte Ausstellungen und Publikationen begleitet und viele internationale Ausstellungsprojekte von den USA bis China und Japan auf den Weg gebracht. Daneben hat er zahlreiche Publikationen zu kulturhistorischen Themen vorgelegt.