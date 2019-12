Ein vom Wifo veröffentlichter regionaler Index bewertet Lebensumstände und Einkommenssituation in den Gemeinden. Die Oberkärntner Gemeinden rangieren in der unteren Hälfte. Um die Lebensqualität zu steigern, sind die Gemeinden allerdings kreativ und engagiert.

Lendorf darf sich strahlender Sieger beim Gemeinderanking im Bezirk Spittal nennen © (c) MILA GEMEINDE LENDORF

Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) entwickelte 2019 einen Index zur Abbildung der Lebenssituation in den 2122 Gemeinden Österreichs. In dem pro Gemeinde ausgewiesenen Index fließen die Kaufkraft je Einwohner laut dem Institut „Growth from Knowledge“ (GfK) und die Kaufkraft je Haushalt laut GfK ein. Diese Daten sind mit der Erwerbsstatistik von Statistik Austria abgestimmt. Eingeflossen sind auch der Bevölkerungsanteil der unter 65-Jährigen, der Bevölkerungsanteil der über 15-Jährigen mit einer über die Pflichtschule hinausgehenden Ausbildung sowie die Beschäftigungsquote der 15- bis 64-Jährigen. Daraus ergibt sich ein Index von 0 bis 10. Je höher der Indexwert, desto günstiger ist die Lebenssituation in der jeweiligen Gemeinde.