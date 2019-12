Autofahrer krachte in Bier-Lieferwagen

Facebook

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 8 Uhr auf der Gailtalstraße. © FF Hermagor

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 8 Uhr auf der Gailtalstraße (B111) im Bereich Postran in der Stadtgemeinde Hermagor – Pressegger See. Im Kreuzungsbereich der Gailtalstraße (B111) und der Ortseinfahrt Mitschig kam es zu einer Kollision zwischen einem links einbiegenden PKW und einem LKW einer Brauerei, der in Richtung Kötschach-Mauthen unterwegs war. Der Autofahrer übersah laut Polizeibericht den entgegenkommenden LKW.