Wiederbetätigung Im Frühverkehr Hitlergruß gezeigt: 15 Monate Haft

Der Angeklagte sitzt seit 3. Oktober in U-Haft © KLZ

Am 3. Oktober hat sich gegen 7.40 Uhr ein Autofahrer bei der Polizei gemeldet. Er habe in der zu diesem Zeitpunkt stark befahrenen Villacher Straße in Spittal einen Mann beobachtet, der immer wieder den Hitlergruß zeige. Kurz darauf wurde der schwer alkoholisierte 37-jährige Spittaler von der Polizei festgenommen. Seither sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Die Tat bestritt er vor Gericht. "Ich habe nur die Autofahrer gegrüßt und ihnen zugewunken. Viele haben das lustig gefunden und zurück gewunken", sagte der Angeklagte vor Gericht. Zum Teil mit der rechten, zum Teil mit der linken Hand. Er wisse gar nicht, wie man den Hitlergruß richtig zeigt. Zuvor hat der schon seit vielen Jahren Beschäftigungslose die Nacht in einer Tankstelle verbracht und Bier und Jägermeister getrunken. Laut Polizeibericht wurden zum Tatzeitpunkt 1,9 Promille gemessen.