Am Montag, 25. November, explodierte ein Brennkessel in der Destillerie von Wolfram Ortner in Bad Kleinkirchheim. Ein Unfall, der die Produktion des Edelschnapsbrenner für ein halbes Jahr lahm legen wird.

Die Feuerwehren Bad Kleinkirchheim, St. Peter und Patergassen konnten das Feuer löschen © KK/Bad Kleinkirchheim

Edelschnapsbrenner Wolfram Ortner aus Bad Kleinkirchheim hatte Glück im Unglück. Am Montag, 25. November, explodierte ein Brennkessel in seiner Destillerie in Bad Kleinkirchheim. Der 59-Jährige erlitt dabei leichte Verbrennungen am Handrücken. Sein Freund (34) musste mit Brandverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Mittlerweile ist er wieder wohlauf. „Als der Unfall passierte, stand er hinter der Brennerei und wurde durch die Explosion mit der Tür nach draußen geschleudert. Es war ein enormes Glück, dass wir nicht unmittelbar vor dem Brennkessel gestanden sind. Sonst wäre die Sache anders ausgegangen“, schildert der Unternehmer dankbar.