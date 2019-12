Kirchbach Unternehmer bauen Gewerbepark einfach selbst

Sechs Unternehmer aus dem Gailtal organisierten sich einen eigenen Gewerbepark. Vergleichsweise in Rekordzeit steht dieser und soll schon 2020 in Betrieb gehen.

Unternehmer-Spatenstich in Eigenregie: Dino Nonis, Klaus Ladstätter, Thomas Zankl, Wilfried Preßnig, Jakob Stattmann, Robert Platzner und Philipp Stattmann © Leopold Salcher

Zumeist brauchen neue Gewerbeparks jahrelange Anläufe. In Waidegg ging es hingegen rasend schnell. Dafür sind sechs junge Unternehmer und drei Grundbesitzer in Waidegg (Marktgemeinde Kirchbach) verantwortlich. In einer beispielhaften Aktion holten sie innerhalb eines Jahres sämtliche behördlichen Genehmigungen für die Umsetzung ein. Zuvor waren einige Versuche, Ähnliches in Kirchbach auf die Beine zu stellen, gescheitert. "Es war einfach nicht möglich", sagt Erdbauer Robert Platzner.