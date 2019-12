Oberkärnten Eisdiscos feiern ihr Comeback

In den Eishallen Spittal und Radenthein, sowie auf der Eisfläche in Kötschach-Mauthen sollen Eisdiscos bald für 80er-Stimmung auf Kufen sorgen.

Glattes Vergnügen. Die Eisdiscos sollen für mehr Publikumsverkehr in den Eishallen sorgen © KK/Privat

In den 1980ern war sie voll im Trend. Jetzt bekommt die Eisdisco ihr großes Comeback. Die Partys auf Schlittschuhen bei lauter Musik machen nicht nur den Jungen Spaß und sollen zusätzlich zum beliebten Publikumslauf Gäste bringen. In Mauthen wird man am 21. Dezember (ab 16 Uhr) nach dem erfolgreichen Probelauf im Vorjahr wieder eine Eisdisco veranstalten. "Damals hatten wir an die 200 Leute", sagt Sepp Lederer vom Bergsteigerdorf Mauthen und Obmann des Alpenvereins Obergailtal-Lesachtal.