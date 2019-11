Facebook

Der Kroate wurde auf der A 10 gestoppt © Symbolfoto Holzfeind

Mit stark überhöhter Geschwindigkeit war am Donnerstagabend ein Autolenker (28) aus Kroatien auf der Tauernautobahn (A10) unterwegs. Gegen 19.30 Uhr hatte es der 28-Jährige im Bereich Spittal an der Drau besonders eilig. Der Mann fuhrt laut Polizei mit einer Geschwindigkeit von 225 km/h - die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritt er damit um 95 km/h. In diesem Bereich gilt Tempo 130.