Der Katschberger Adventweg ist in die vierte Saison gestartet. Es gibt einige Neuerungen. Was sich aber nicht geändert hat, ist die Absicht dahinter: die Adventzeit in der Stille genießen.

Besinnliche Momente genießen © KK/Ramsbacher

Als 2016 der Katschberger Adventweg eröffnete, haben sich die Initiatoren noch nicht ausmalen können, dass dieses Projekt so hohe Wellen schlagen wird. Schon im ersten Jahr waren an den gut besuchten Tagen um die 1000 Leute im Gontal unterwegs, um in der tief verschneiten Berglandschaft besinnlichen Weihnachtsklängen zu lauschen. Am Mittwoch, öffnete der Weg zum vierten Mal seine Pforten.