Unbeständiges Wetter herrscht in Oberkärnten

Am Freitag dreht der Wind in der Höhe langsam mehr auf Nordwesten. Daher werden die Wolken am Alpenhauptkamm eher dichter sein und im Tagesverlauf sind von Norden übergreifend auch ein paar Schnee- und Regenschauer möglich. Die Schneefallgrenze sinkt in Richtung 1000 Meter Seehöhe. Sonst lockern die Wolken aber immer wieder auf, hin und wieder sogar mehr und es zeigt sich die Sonne.