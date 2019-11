Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bürgerinitiative fordert Tempo 30 für die Hauptstraße in Millstatt © KK/PRIVAT

Millstatt erlebte in den vergangenen Jahren einen wirtschaftlichen Aufschwung: Wohnungen schießen wie die Schwammerl aus dem Boden, die Gastronomie zieht mit den Restaurants, den Hotels am See und im Ort, dem Badehaus nicht nur in den Sommermonaten immer mehr Gäste in den Ort. Hinzu kommt die Kunstradl-Initiative, die Galerie, der Radweg rund um den See, der der meistfrequentierte in Kärnten ist. Kurz gesagt: In Millstatt ist was los!