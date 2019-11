Facebook

Zwei Muren, die vom Amberg in Richtung Hauzendorf abgegangen waren, förderten Müll an die Oberfläche © KK/PRIVAT

Woher kommt der ganze Müll? Diese Frage stellt sich auch Alois Pirker, bei dessen Gehöft am Amberg (Greifenburg) zwei Muren abgegangen waren. Wie berichtet förderten diese Muren am 17. November jede Menge Müll an die Oberfläche. Ein aufmerksamer Bürger dokumentierte die Gegenstände, darunter Reifen, Felgen, Plastikkanister, Siloplanen, Verpackungen jeglicher Art. Pirker dazu: "Für die Siloplane bin ich zuständig. Ich habe versucht, damit einen Hangriss abzudichten, was aber nicht gelungen ist. Einen Teil des Mülls könnte mein Vater vergraben haben. Der Großteil dürfte aber von Touristen, welche die Straße zur Emberger Alm benutzen, stammen. Meine Familie räumt in diesem Bereich immer wieder Müll zusammen, meistens kommen mehrere Säcke zusammen."

Um die Bäume gewickelte Siloplanen Foto © KK/PRIVAT