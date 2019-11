Da sich in Millstatt ein Hang löste, ist der Tangernweg, der unterhalb des kritischen Bereichs liegt, auf einer Länge von 50 Metern gesperrt.

© APA/Fohringer

Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr löste sich in Millstatt in einer Zufahrtsstraße (Nähe Alexanderhofstraße) ein Hang auf einer Länge von 20 Metern und einer Breite von 1,5 Metern. Der Landesgeologe ließ daher den Tangernerweg, der unterhalb des kritischen Bereiches liegt, auf einer Länge von 50 Metern sperren. Die Dauer der Sperre wurde vorerst für einen Tag festgelegt.