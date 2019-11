Eine Mure legte in Greifenburg illegale Müllablagerungen frei. Fässer, Reifen, Felgen, Siloplanen, Kanister und Co. gehören im dritten Jahrtausend anders entsorgt als noch vor 50 Jahren.

Fässer, Siloplanen, Reifen und vieles mehr: Ein Erdrutsch am 17. oder 18. November legte in Amberg Müll frei © KK/PRIVAT

Altlasten förderte ein Erdrutsch im Zuge der extremen Niederschläge vor knapp zwei Wochen zutage. Natürlich gibt es im Bezirk, der flächendeckend von Unwettern heimgesucht wurde, gravierendere Schäden und Einzelschicksale, die es hart getroffen hat, zu beklagen. Aber: In Sachen Müllentsorgung sind wir im dritten Jahrtausend angelangt und das Bewusstsein dafür ist jenem, dass noch vor 40 bis 50 Jahren herrschte, um Lichtjahre voraus. Damals mag es üblich gewesen sein, dass Geräte, Bauschutt und sogar Badewannen in einem kleinen Graben oder Wald entsorgt wurden. Heutzutage macht man das zumeist gratis in Altstoffsammelzentren.