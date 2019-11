In Amberg in Greifenburg förderte ein Erdrutsch vor zehn Tagen ein Stahlfass, Reifen, Felgen, Plastikplanen, Kanister und vieles mehr, zutage. BH begann mit Erhebungen.

Ein Erdrutsch vor zehn Tagen förderte ein Stahlfass, Reifen, Felgen, Plastikplanen, Kanister und vieles mehr, zutage © KK/PRIVAT

Die Liste, was nach einem Erdrutsch auf Feldern und in Sträuchern an Müll hängen geblieben ist, ist abenteuerlich: Siloplanen, Autoreifen, Felgen, Kanister, ein Stahlfass, Dosen, Flaschen und vieles mehr. Diese Gegenstände kamen alle nach einer Mure, die am 17. oder 18. November abgegangen sein dürfte, ans Tageslicht. Sie bahnte sich von der Ortschaft Amberg in Richtung Hauzendorf (Greifenburg) den Weg. Gebäude wurden zum Glück nicht beschädigt.