Die gepackten Schuhkartons aus dem Gailtal gehen auf die Reise zu Not leidenden Kindern in Südosteuropa.

Fleißige Hände machten es möglich: 109 Päckchen wurden in der Stadtbibliothek Hermagor abgegeben © KK/Zerza

"Weihnachten im Schuhkarton" hat wieder Saison. Die weltweit größte Geschenkaktion für Kinder in Not läuft dieses Jahr zum 24. Mal. Auch die Gailtaler haben heuer wieder fleißig daran beteiligt. In der Stadtbibliothek in Hermagor wurden insgesamt 109 Weihnachtspäckchen abgegeben. Die Kärntner und Osttiroler haben gemeinsam 4500 Pakete gespendet, das ist eine Steigerung von 1000 Päckchen im Vergleich zum vergangenen Jahr.