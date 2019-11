Kleine Zeitung +

Erst Hangrutsch, jetzt Brand Das Schicksal schlug zweimal zu: "Die Kinder haben es befürchtet"

Erst letzte Woche wurde der Hof der Familie Istenig in Flattach von einem Hangrutsch erfasst, am Montag stand ein Nebengebäude aus ungeklärter Ursache in Vollbrand.