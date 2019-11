Der Soroptimist Club Spittal-Millstätter See nimmt an der Kampagne „Orange the World“ teil und lässt das Schloss Porcia in Spittal orange erleuchten.

Seit Montag erstrahlt das Schloss Porcia in Orange © (c) Rie-Press Adalbert Rieder

„Stoppt Gewalt an Frauen“, ist das Ziel der Kampagne „Orange the World“, die zwischen 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und dem 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, stattfindet. Weltweit erstrahlen wieder Gebäude in oranger Farbe, um ein starkes Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu setzen. Auch das Schloss Porcia wird von 24. bis 28. November orange beleuchtet.