Erheblicher Sachschaden Nach Hangrutsch stand Dachstuhl in Flammen

Nachdem ein Hof in Flattach in der Vorwoche durch eine Mure stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, brach Montagabend in einem Nebengebäude ein Brand aus. Drei Feuerwehren konnten das Feuer löschen.