Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wirte und Vertreter der Oberkärntner Skigebiete mit den Organisatoren Angelika Lesky und Daniel Ramsbacher © KK/PRIVAT

Auch wenn das Wetter nicht so richtig Winterstimmung aufkommen ließ, war das vierte Carinthian Winteropening am Burgplatz in Spittal ein Erfolg. Unter der Moderation von Joschi Peharz präsentierten die Skigebiete Katschberg, Innerkrems, Goldeck, Weißensee, Emberger Alm, Turracher Höhe und Bad Kleinkirchheim ihre Angebote für die Wintersaison. Bei freiem Eintritt wurde ein flottes Rahmenprogramm geboten: Kinder durften die 40 Meter lange Snow-Tubing Rutsche ausprobieren oder sich im Hockey-Shooting-Corner versuchen. Das Asian Spa Massage Team der Drautal Perle verwöhnte die Gäste mit einer Nackenmassage, musikalisch heizten den Gästen Sänger Udo Wenders und die Oberkärntner Band Meilenstein ein, die ihre Hits bei einem Open-Air Konzert zum Besten gaben. Organisiert wurde das Winteropening vom Tourismusverband Spittal mit Obmann Daniel Ramsbacher und Tourismusbüroleiterin Angelika Lesky.