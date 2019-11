Facebook

Völlig zerstört ist der Stall in Heiligenblut © Polizeiinspektion Heiligenblut

Glück im Unglück hatten am Samstagabend 20 Rinder und 50 Schafe. Sie waren in dem unteren Stock eines Stalls in Pockhorn in der Gemeinde Heiligenblut untergebracht, als plötzlich das Dach unter der massiven Schneelast einstürzte.