Der Spittaler Bezirkshauptmann Klaus Brandner leitet seit vergangenen Freitag den Unwetter-Krisenstab. Die Masse an Schäden schien am Beginn nicht bewältigbar zu sein.

Der Spittaler Bezirkshauptmann Klaus Brandner leitet seit vergangenen Freitag den Unwetter-Krisenstab © (c) WILLI PLESCHBERGER

Herr Bezirkshauptmann, wie sehr treffen Sie die massiven Unwetterschäden und das damit verbundene Leid?

KLAUS BRANDNER: Die Stürme Paula und Vaia haben im Mölltal bereits viele Leute geschädigt. Die aktuelle Katastrophe ist deshalb so schlimm, weil sie nahezu jeden Bürger im Oberen Mölltal, im Lieser- und Maltatal und in einigen anderen Gemeinden betrifft. Da gibt es viele Einzelschicksale. Von den Einsätzen her sind Aufräumarbeiten und die Wiederherstellung der beschädigten Straßen zwar zu schaffen, aber bei der Masse im Bezirk mit 276.000 Hektar war es am Anfang schon so, dass man glaubte, mit allem nicht mehr fertig zu werden.