Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schäden durch Muren werden nur von Zusatzversicherungen gedeckt © Feuerwehr Spittal

Noch kämpfen die Menschen in Oberkärnten jede freie Minute, um die Schäden an ihren Häusern und Wirtschaftsgebäuden so gering wie möglich zu halten. Wenn dazwischen Zeit bleibt, werden die ersten Schadensmeldungen gemacht. „Bei uns sind bis jetzt 300 eingegangen. Wir rechnen aber mindestens mit 1000“, sagt Hannes Kuschnig. Der Uniqa-Landesdirektor ist gleichzeitig auch Branchensprecher. Er rechnet damit, dass die Versicherungen in Kärnten zwischen zehn und 20 Millionen Euro auszahlen werden. Allerdings wird der Gesamtschaden für Privatpersonen auf rund 50 Millionen Euro geschätzt.