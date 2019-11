Facebook

Das orange beleuchtete Rathaus in Hermagor © KK/Soroptimist Club Hermagor

Der Soroptimist Club Hermagor beteiligt sich auch heuer wieder an der weltweiten UN Kampagne "Orange the World - Stoppt Gewalt an Frauen" und setzt sichtbare Akzente in der Region. Zwischen dem 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, und dem 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, werden österreichweit mehr als 130 Gebäude orange beleuchtet. Darunter auch das Rathaus in Hermagor, die Burg in St. Stefan und mehrere Kirchen.