Der Rotary Club Spittal unterstützt mit Christbaumverkauf Hilfsbedürftige in der Region.

Hermann Regger, Wilfried Koller, Kurt Jöbstl, Gottfried Kindler, Werner Schaider und Andreas Isra bei der Christbaum-Jungkultur © KK/Rotary

Verkaufsstellen für Weihnachtsbäume gibt es viele. Aber jene des Rotary Clubs Spittal sind besonders. Mit dem Christbaumkauf unterstützt man soziale Projekte in der Region. Mit dieser Aktion will der karitative Verein benachteiligten Kindern und Erwachsenen in der Weihnachtszeit unter die Arme greifen. Die Bäume liefert der Gutsbetrieb Dornbach im Maltatal. Andreas Irsa: „Unsere Bäume kennen keine Chemie und werden mondphasengerecht geschnitten.“