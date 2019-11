1,5 Meter Schnee sind in den vergangenen Tagen am Mölltaler Gletscher gefallen. Heute, Freitag, sind weitere Pisten befahrbar.

Gletscher Express, Eisseebahn, Gletscher Jet, Panoramabahn Klühspies, Schlepplift Stübele gehen auf dem Mölltaler Gletscher heute in Betrieb. Die enormen Mengen an Neuschnee machen es möglich. Die Beschneiungsanlage konnte schon in der Vorwoche abgestellt werden. "Die Natur hat es mit dem Einbruch des Winters wirklich ernst genommen. Im Durchschnitt ist ungefähr 1,5 Meter Neuschnee gefallen. Mit der Pistenpflege haben wir so schnell wie möglich begonnen", sagt Skigebiet-Direktor Max Gottfried.