Der verletzte Kelag-Monteur wurde ins Krankenhaus Spittal gebracht © Rie-Press

Aufgrund der zahlreichen Muren wurden auch viele Strommasten in Mitleidenschaft gezogen. Am Donnerstag waren Kelag-Monteure in Flattach Grafenberg mit dem Aufstellen eines Masten beschäftigt. Gegen 13:20 Uhr kam es zu einem Unfall. Per Hubschrauber wurde gerade ein Mast mit dem Tau zum vorgesehenen Mastloch geflogen. Am Boden ergriffen zwei Monteure mit einem Seil diesen Masten und wollten ihn in das Loch platzieren.