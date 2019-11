Bauern in Stall, Reißeck und Millstatt mussten nach Unwetterschäden an ihren Stallgebäuden andere Plätze für ihre Tiere finden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das vordere Gebäude samt Güllegrube droht nach Stall abzurutschen © (c) HORST GORUP

Ein Stallgebäude, das abzurutschen droht, stellt die Einsatzkräfte in der Gemeinde Stall im Mölltal seit Tagen vor eine besondere Herausforderung. Die Problematik liegt darin, dass der Hang, in den ein relativ neuer Stall für 150 Schweine mit darunter liegender Güllegrube gebaut wurde, seit den massiven Niederschlägen der vergangenen Tage ins Rutschen geraten war und nach wie vor in Bewegung ist.