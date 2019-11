Facebook

Die Stelle ist wieder einspurig passierbar © KK/FF Greifenburg

Aufgrund von Murenabgängen war die B 100 Drautalstraße zwischen Radlach (Steinfeld) und Greifenburg seit Tagen gesperrt. „Mittwochabend gegen 18 Uhr wurde die Straße einspurig geöffnet. Wir haben die Geländekante gegen das Eindringen von Wasser abgesichert. Am Fuß der Abrutschung wurden Betonleitwände aufgestellt und mit heruntergekommenen Bäumen eine notdürftige Sperre errichtet“, erklärt der Leiter des Straßenbauamts Spittal, Horst Tuppinger. Die Einspurigkeit dieses Straßenstücks soll aufrecht bleiben, bis der Hang „abgetrocknet“ ist, dann wird erneut begutachtet und entschieden.

An der B 106 zwischen Semslach und Flattach, an der L 20a Fraganter Straße und an der frei geräumten B 105 Mallnitzer Straße gab es Donnerstagnachmittag Begutachtungen. Die Mallnitzer Straße ist laut Tuppinger bereits wieder für den Verkehr freigegeben: "Bei Regen wird sie allerdings sofort wieder gesperrt." Es herrsche noch Steinschlaggefahr. Ebenfalls freigegeben - im Schadensbereich einspurig - wurde die Fraganter Straße. "Die B 106 Mölltalstraße wird gereinigt und dann auch freigegeben, wobei auch hier gilt, dass sie situationsbezogen jederzeit wieder gesperrt werden kann." Einspurig befahrbar ist auch die B 88 zwischen Radenthein und Bad Kleinkirchheim.

An der B 99 Katschbergstraße zwischen Gmünd und Eisentratten meldet Tuppinger Donnerstagnachmittag eine neue Hangrutschung. „Es gibt über 50 Rutschungen, die nur Landes- und ehemalige Bundesstraße betreffen, im Bezirk. Wir schauen gemeinsam mit Geologen und Experten der Wildbach- und Lawinenverbauung, dass wir die Befahrbarkeit so weit wie möglich herstellen können“, führt Tuppinger das Ausmaß vor Augen.