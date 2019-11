Nach den vielen Niederschlägen wurde im Versorgungsgebiet der Wassergenossenschaft Döbriach eine Eintrübung festgestellt. Auch in Bad Kleinkirchheim ist diese Anweisung aufrecht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Trinkwasser vor Gebrauch abkochen © Camilla Kleinsasser

Wie Bürgermeister Michael Maier in einer Aussendung bekannt gibt, ist das Trinkwasser nach dem Unwetter in Döbriach im Versorgungsgebiet der Wassergenossenschaft Döbriach eingetrübt. Aufgrund der starken Niederschläge der vergangenen Tage sind Spülungen erforderlich: "Das Trinkwasser ist vor Gebrauch unbedingt abzukochen!" An der Behebung wird laut Maier gearbeitet. Aktuelle Informationen bezüglich einer Entwarnung gibt es dann über die Homepage: www.wg-doebriach.at

Weiterhin abgekocht werden muss auch das Wasser in Bad Kleinkirchheim in den Ortschaften Obertschern, Aigen, Kleinkirchheim, Zirkitzen, Rottenstein und teilweise Bach. Von der Trinkwasserverunreinigung ist infolge der Unwetter die Oswaldiquelle betroffen.