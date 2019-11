Kleine Zeitung +

Unwetter in Kärnten und Osttirol Tauernschleuse ab Freitagfrüh wieder in Betrieb

In Feld am See verzögert Nebel die Beseitigung eines gefährlichen, tonnenschweren Felsbrockens durch das Bundesheer. Nach und nach werden Straßensperren aufgehoben. Auch Bahnstrecken gehen wieder in Betrieb.