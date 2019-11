Dringender Medikamentenbedarf Zweijähriger musste aus Unwettergebiet ausgeflogen werden

Nur langsam entspannt sich die Lage in Oberkärnten und Osttirol. Mittwochvormittag tagte erneut der Krisenstab des Landes. Unterdessen musste am Vormittag ein Kleinkind von Mallnitz ausgeflogen werden.

In Spittal wurde Luis (2) von der Crew seinem Vater übergeben © BFK Spittal/Drau

In Kärnten und Osttirol beginnt nach den Unwettern nun das große Aufräumen. Seit genau einer Woche stehen die Einsatzkräfte im Dauereinsatz. Zahlreiche Muren gingen ab, Lawinen lösten sich, Straßen wurden verlegt. In manchen Gebieten mussten die Bewohner tagelang ohne Strom ausharren. Das Wetterchaos forderte am Montag leider auch ein Todesopfer. In Bad Kleinkirchheim starb ein Mann vor seinem Haus unter einer Mure. Nach weiteren Regen- und Schneefällen am Dienstag hat sich die Lage in der Nacht auf Mittwoch nun zum Glück weiter beruhigt.

Die wichtigsten Ereignisse im Überblick:

Eine besonders gefährliche Situation gibt es aktuell in Feld am See. Auf einem Hang wurde ein zwei Kubikmeter großer Felsbrocken entdeckt. Er bedroht eine darunter gelegene Siedlung. 50 Menschen mussten evakuiert werden.

Auf einem Hang wurde ein zwei Kubikmeter großer entdeckt. Er bedroht eine darunter gelegene Siedlung. 50 Menschen mussten evakuiert werden. Zivilschutzalarm besteht derzeit noch für Berg, Reißeck und Feld am See.

Auch heute, Mittwoch, bleiben noch einige Schulen in Kärnten geschlossen. Konkret betrifft das die Volksschulen Lind im Drautal, Berg im Drautal, Stall, Heiligenblut und Flattach

in Kärnten . Konkret betrifft das die Volksschulen Lind im Drautal, Berg im Drautal, Stall, Heiligenblut und Flattach Der Hochwasserpegel der Drau ist bereits unter die Warngrenze gefallen. Der Kraftwerksbetreiber Verbund leitet den langsamen Wiederaufstau der großen Stauseen ein.

ist bereits unter die Warngrenze gefallen. Der Kraftwerksbetreiber Verbund leitet den langsamen Wiederaufstau der großen Stauseen ein. In Stockenboi sind nach wie vor zahlreiche Gehöfte von der Außenwelt abgeschnitten. Das Bundesheer wurde angefordert.

11.10 Uhr: Weiteres Kleinkind ausgeflogen

Nachdem bereits Montagabend ein Kleinkind wegen eines Blinddarmdurchbruchs aus Heiligenblut ausgeflogen werden musste, gab es Mittwoch in Mallnitz einen ähnlichen Einsatz. Beim Einsatzstab der Feuerwehr Spittal/Drau langte am Vormittag eine dringende Meldung ein. Ein Kleinkind, das mit seiner Mama in Mallnitz zu Besuch war, benötigte dringend Medikamente, die nur in Villach vorrätig sind. Da die Bundestraße ins Tal weiter verschüttet ist, wurde der Hubschrauber des Bundesministeriums für Inneres nach Mallnitz beordert.

Der zweijährige Luis wurde nach Spittal ausgeflogen und dort seinem Vater übergeben, der in weiter nach Villach brachte. "Das ist wieder ein Beispiel für das gute Funktionieren der Einsatzkräfte und der Hubschrauberbesatzung. Vielen Dank dafür", so Spittals Bezirksfeuerwehrkommandant Kurt Schober.

10.29 Uhr: Ehepaar hatte großen Schutzengel

Wie erst jetzt bekannt wurde, hatte ein Ehepaar aus Völkermarkt Montagabend einen großen Schutzengel. Der Hang rund um das Haus war aufgrund des vielen Regens instabil geworden. Im Haus stürzte dadurch die Decke eines Zimmers ein. Die beiden Völkermarkter spielten zu diesem Zeitpunkt im Nebenzimmer Karten.

10.21 Uhr: Lawinensprengung wird vorbereitet

Oberhalb des Tunnelportals der Eisenbahnstrecke Mallnitz nach Gastein soll heute eine Lawine abgesprengt werden. Die Schneemassen drohen auf die Gleise zu stürzen. "Solche Sprengungen gibt es immer wieder, wenn viel Schnee liegt", sagt Spittals Bezirkshauptmann Klaus Brandner. In Mallnitz gingen in den vergangenen Tagen immer wieder Lawinen ab © FF Mallnitz

9.55 Uhr: Schaden in Millionenhöhe am Faaker See

Mit dem Absinken des Pegels wird nun rund um den Faaker See das wahre Ausmaß der Schäden langsam sichtbar. Stark in Mitleidenschaft gezogen wurden nicht nur 50 Privathäuser, sondern auch Strandbäder und zahlreiche Brücken. "Straßen und Fassaden wurden beschädigt, Keller und Erdgeschosse unter Wasser gesetzt. Wir wissen die Schadenshöhe noch nicht, ohne das Land werden wir die Reparatur nicht stemmen können", so Bürgermeister Christian Poglitsch.

9.30 Uhr: Neuerliche Einsatzbesprechung

In diesen Minuten startet eine weitere Einsatzbesprechung von Feuerwehr, Rotem Kreuz, Bundesheer, Kärnten Netz und Austrian Power Grid. "Dabei werden auch die Wetterprognosen für die kommenden Tage ein Thema sein. Denn am Samstag soll es wieder Niederschläge geben", sagt Markus Hudobnik, Katastrophenschutzbeauftragter des Landes.

9.14 Uhr: Felbertauernstraße weiter gesperrt

Wie das Team der Felbertauernstraße AG auf der Homepage informiert, bleibt die Straßensperre wegen Baumsturzgefahr weiterhin aufrecht. Mit einer Straßenfreigabe zwischen Matrei und Mittersill sei jedenfalls nicht vor Mittwoch, 13 Uhr, zu rechnen.

8.45 Uhr: 1340 Einsätze in den letzten Tagen

"Die Nacht von Dienstag auf Mittwoch verlief zum Glück wesentlich ruhiger als die Nächte davor. Kurz nach Mitternacht konnten die letzten Feuerwehren einrücken", heißt es vonseiten der Landesalarm- und Warnzentrale. So bekamen die Kameraden wenigstens ein paar Stunden Schlaf. 30 Einsätze gab es in der Nacht. Seit den frühen Morgenstunden laufen die (Aufräum-)Arbeiten nun vor allem im Bezirk Spittal/Drau wieder auf Hochtouren. In Lavamünd sind die Feuerwehren mit dem Rückbau des mobilen Hochwasserschutzes beschäftigt.

Insgesamt gab es in Kärnten seit 15. November 1343 Feuerwehreinsätze (Stand: Mittwoch 6 Uhr).

Auch Mittwoch stehen die Feuerwehren im Einsatz Foto © Landesfeuerwehrverband

8.13 Uhr: Straßensperren, Unterbrechungen im Bahnverkehr

Nach wie vor kommt es zu einigen Verkehrsbehinderungen. Einige Straßen sind nach den Unwettern weiter gesperrt. Hier die aktuellsten Meldungen.

7.55 Uhr: Rund 400 Haushalte ohne Strom

In Kärnten sind Mittwochfrüh noch circa 200 Haushalte ohne Strom. Robert Schmaranz von "Kärnten Netz" ist zuversichtlich, im Laufe des Tages den Großteil der Stromversorgung wiederherstellen zu können. Dort, wo Straßen gesperrt sind, werden Monteure samt Material mit Hubschraubern zu Störstellen geflogen. Teilweise müssen lange Fußwege im Schnee zurückgelegt werden. Immer dabei: Bergführer, die die Gefahren abschätzen sollen. Auch im Lesachtal wird auf Hochdruck an der Stromversorgung gearbeitet. Die Zufahrt ist für die Monteure nur über Osttirol möglich.

Für Osttirol meldet TINETZ um 6 Uhr in der Früh noch etwa 200 Kunden, die von Versorgungsunterbrechungen betroffen sind.

7.30 Uhr: Neue Hubschrauber im Anflug

Heute, Mittwoch, werden zwei weitere Bundesheer-Hubschrauber im Unwettergebiet zum Einsatz kommen. Darunter sind Fluggeräte, die besonders für Luftaufnahmen ausgestattet sind.

7.15 Uhr: Pegelstände gehen langsam zurück

Entwarnung kann vielerorts noch keine gegeben werden, aber die Pegelstände an Flüssen und Bächen gehen langsam zurück. Die Freiwillige Feuerwehr Gurk konnte via Facebook gute Nachrichten überbringen: Die Evakuierung von 15 Haushalten konnte dort mittlerweile aufgehoben werden.