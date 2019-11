In der Teuchl waren Gertraud (90) und Wilhelm Sagerschnig (96) vom Rest der Siedlung aus nicht erreichbar.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gertraud und Wilhelm Sagerschnig kamen zu Fuß mit Hilfe der Feuerwehr über die Mure aus der Teuchl © KK/Privat

Jenes Ehepaar, das wegen der Vermurung eines Grabens in der Teuchl (Gemeinde Reißeck) von der restlichen Siedlung aus nicht mehr erreichbar war, konnte in Sicherheit gebracht werden. Montag gegen Abend konnte die Feuerwehr zu Gertraud (90) und Wilhelm Sagerschnig (96) vordringen. „Ich bin erst erschrocken als auf einmal Feuerwehrmänner da waren und sagten, wir sollten schnell das Notwendigste packen“, erzählt Gertraud Sagerschnig, die mit ihrem Mann bange Stunden erlebte: „Wir haben ja nicht gewusst, ob noch etwas nachkommt. Es gab keinen Strom. Ich hatte zwar vorgekocht, konnte aber nichts wärmen. Zu essen hatten wir aber genug da. Ich war froh, als uns die Feuerwehrmänner geholfen haben, über die Mure zu gehen und uns ins Tal brachten. Jetzt sind wir bei unserer Tochter in Sicherheit“, ist die Pensionistin dankbar.