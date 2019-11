Direkt neben der Malta-Hauptstufe in Rottau, dem leistungsstärksten Wasserkraftwerk in Österreich, ist eine Mure abgegangen. Lediglich die Trinkwasserleitung wurde beschädigt.

Direkt neben dem Umspannwerk in Rottau ist eine Mure niedergegangen © Österreichisches Bundesheer

Immer mehr wird das Ausmaß der verheerenden Unwetter in Kärnten und Osttirol sichtbar. Ein Bild, das das Österreichische Bundesheer bei der Lageerkundung aus der Luft gemacht hat, zeigt nun, dass sich das Unwetter beinahe nicht nur auf die Stromversorgung der Menschen in den betroffenen Gebieten ausgewirkt hätte: Direkt neben dem Umspannwerk des Kraftwerks Rottau im Mölltal ist eine Mure niedergegangen. "Es handelt sich dabei um das leistungsstärkste Kraftwerk in ganz Österreich. Wenn alle vier Turbinen laufen, liefert es 730 Megawatt", sagt Robert Zechner vom Energieversorger Verbund.