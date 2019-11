Facebook

© Daniel Raunig

Es war ein dumpfer Knall, der am Montag in Bad Kleinkirchheim das schlimmste erahnen ließ. Am Vormittag ging unweit des Römerbades eine Mure ab und erfasste ein Haus. Der 79-jährige Bewohner wurde eine halbe Stunde zuvor noch in der Nähe gesehen. „Wir haben vergeblich versucht, ihn auf seinem Handy zu erreichen. Schnell hat sich der Verdacht erhärtet, dass er verschüttet ist“, schildert Bürgermeister Matthias Krenn, der in der Nähe Unwetterschäden besichtigte und daher einer der ersten am Unglücksort war.