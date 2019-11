Experten warnen: In ganz Oberkärnten könnten neue Niederschläge zu weiteren Schlamm- und Schneelawinen führen. Auch bei geringen Hangneigungen kann es gefährlich werden.

Immer wieder gingen in den letzten Tagen Lawinen ab, so etwa hier in Kals in Osttirol © APA/EXPA/Johann Groder

07.10 Uhr: Straßensperren

Die aktuellen Straßensperren hier im Überblick.

00.23 Uhr: Murenabgang in Dölsach

In Osttirol mussten insgesamt neun Wohnhäuser evakuiert werden. In der Nacht ging in Dölsach eine Mure ab und beschädigte Steinschlagsicherung der Gemeindestraße sowie zwei darunterliegende Wohnhäuser samt einer Holzhütte teilweise schwer. Die Gebäude wurden evakuiert, die Bewohner blieben zum Glück unverletzt.

Bei Baggerarbeiten wurden mehrere verbaute Elemente einer Hangsicherung aus der Bodenverankerung gerissen. Der Hang schien dadurch instabil, weshalb sieben darunter befindliche Häuser evakuiert wurden.

Allgemeine Lage

Stundenlang war Landesgeologe Jochen Schlamberger am Montag mit Expertenteams im Hubschrauber unterwegs, um die Gefahr von weiteren Schlamm- und Gerölllawinen zu beurteilen. „Die Böden sind völlig durchnässt. Die Aufnahmekapazität von Feuchtigkeit – ob Regen oder Schnee – ist erreicht und teils überschritten“, laut die Analyse des Fachmannes. „Je weniger Niederschlag heute fällt umso besser.“

Der gesamte Oberkärntner Raum gilt als „Gefahrenzone“, ob Gailtal, Mölltal, Gegendtal oder Lesachtal – die Zustandsbefunde der Böden sind fast deckungsgleich. Hangneigungen könnte nicht mehr allein als Gefahrenquellen eingestuft werden. „Immer häufiger sind es mehrere Faktoren, die zu Rutschungen führen“, erklärt der Landesgeologe. Er mahnt die Bevölkerung zur Vorsicht.

Bis zu sechs Meter hohe Schneeverfrachtungen

In den Bergen kann von Entspannung ebenfalls keine Rede sein. In hochalpinen Lagen sind bis zu drei Meter Neuschnee gefallen, sagt Wilfried Ertl vom Kärntner Lawinenwarndienst. Durch stürmischen Wind erreichen die „Schneeverfrachtungen bis zu sechs Meter Höhe“ – in den westlichen Gailtaler Alpen, den Lienzer Dolomiten, den Hohen Tauern oder der Kreuzeckgruppe.

Durch die Niederschlagspause am Montag konnte sich der Schnee ein wenig setzen. Nach wie vor hängen aber massive Schneebretter zum Teil über Wegen und Straßen. Auch die Bindung zum Untergrund ist gering. Die Lawinengefahr ist enorm. „Von Skitouren ist derzeit dringend abzuraten“, betont Ertl.

Pegelstände der Flüsse zurückgegangen

In Sachen Hochwasser geben Experten hingegen leichte Entwarnung. Die Pegelstände der großen Flüsse sind zurückgegangen, auch das fast komplette Ablassen des Völkermarkter Stausees machte sich bezahlt. „Die für Dienstag prognostizierten Abflüsse sollten deutlich unter den Spitzenabflüssen von Sonntag liegen“, erklärt Johannes Moser vom Hydrographischen Dienst des Landes.