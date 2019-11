Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aufräumarbeiten nach einem Murenabgang im Bezirk Spittal/Drau © Bezirksfeuerwehrkommando Spittal/Drau

In Kärnten und Osttirol herrscht nach wie vor Ausnahmezustand. Heute regnet und schneit es wieder verbreitet. Weitere Muren und Lawinen drohen abzugehen, zahlreiche Straßen sind gesperrt, mehrere Orte von der Außenwelt abgeschnitten.

Die wichtigsten Ereignisse im Überblick:

Aus Apriach bei Heiligenblut musste ein Dreijähriger wegen eines medizinischen Notfalls ausgeflogen werden.

musste ein Dreijähriger wegen eines medizinischen Notfalls ausgeflogen werden. Für fünf Gemeinden gilt nach wie vor Zivilschutzalarm : Die Menschen in Mallnitz, Obervellach, Reißeck, Berg im Drautal und Feld am See werden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen.

: Die Menschen in Mallnitz, Obervellach, Reißeck, Berg im Drautal und Feld am See werden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen. Nach einem Murenabgang in Dölsach in Osttirol mussten neun Häuser evakuiert werden.

mussten neun Häuser evakuiert werden. Wegen der neuerlichen Regenfälle könnte es zu weiteren Murenabgängen und Lawinen kommen, warnen Experten.

Unwetter in Kärnten und Osttirol: Die dramatischen Bilder

8.15 Uhr: Menschen werden aus der Luft versorgt

Für die Gemeinden Mallnitz, Obervellach, Reißeck, Berg im Drautal und Feld am See gilt nach wie vor Zivilschutzalarm. Dort werden die Bürger aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. In Oberkärnten werden heute Menschen in den von der Außenwelt abgeschnittenen Orten vom Hubschrauber aus mit Medikamenten, Lebensmitteln und Treibstoff versorgt. Erkundungsflüge für die Gemeinden des Möll- und Drautales werden heute durchgeführt. Auch Pioniere des Österreichisches Bundesheers rücken heute aus: Soldaten aus Villach werden gemeinsam mit Experten der Wildbachverbauung die Straßenverwaltung im Bereich Obervellach unterstützen, um die Bundesstraße nach Mallnitz freizubekommen. Die Mölltalbundestraße ist zwischen Obervellach und Winklern für Pkw über eine Ausweichstrecke mithilfe eines Lotsendienstes befahrbar.

Kommentar Tausende Einsatzkräfte riskieren für andere ihr Leben

8 Uhr: Feuerwehr schlägerte Landeplatz frei

Jetzt sind weitere Details zum nächtlichen Hubschrauber-Einsatz in Heiligenblut bekannt. Um 19.40 Uhr wurde die Crew des Notarzthubschraubers Christophorus 11 alarmiert. Mit Nachtsichtgeräten flog die Crew in Richtung Apriach. Eine Ärztin hatte beim dreijährigen Raphael in Apriach einen Blinddarmdurchbruch diagnostiziert. Der Bub musste auf schnellstem Wege ins Krankenhaus. "Das Tal ist sehr eng. Die Feuerwehr hat das aber toll gemacht. Sie hat für uns auf der Straße einen Landeplatz freigeschaufelt und Bäume geschlägert. Dann hat man dafür gesorgt, dass bei den Autos die Lichter abgeblendet werden, denn zu viel Licht behindert uns beim Einsatz mit den Nachtsichtgeräten", sagt Michael Umschaden, Stützpunktleiter und Pilot des C 11. Gemeinsam mit seinem Vater wurde Raphael ins Klinikum Klagenfurt geflogen. "Die Rettungskette hat sehr gut funktioniert", lobt auch das Bezirksfeuerwehrkommando Spittal/Drau.

7.42 Uhr: Zivilschutzalarm in Feld am See bleibt aufrecht

Im Gegendtal herrscht weiterhin Gefahr. Hänge drohen abzurutschen, der Zivilschutzalarm in Feld am See bleibt aufrecht. "Landesgeologen kommen und werden die Lage im Laufe des Vormittags neu einschätzen", sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Libert Pekoll. Häuser in Arriach und Feld am See bleiben bis zur Entwarnung evakuiert. Im restlichen Bezirk Villach-Land kann man hingegen vorsichtig durchschnaufen. Die Nacht verlief den Umständen entsprechend ruhig, es gingen keine weiteren Muren ab. Der Wasserpegel des Faaker Sees sinkt langsam - in der vergangenen Nacht um drei Zentimeter. Der vom Hydrographischen Dienst gemessene Wert (147 Zentimeter) beschreibt dennoch noch immer ein Jahrhunderthochwasser. In der Gemeinde Finkenstein wird weiterhin gebaggert, geschaufelt und aufgeräumt. Die Schäden des Hochwassers sind enorm.

7.30 Uhr: Lage im Bezirk St. Veit bleibt angespannt

Im Bezirk St. Veit bleibt die Lage angespannt. Wegen Überschwemmungen ist die Straße von der B 317 in Kappel am Krappfeld bis zum Kreisverkehr gesperrt. Ein weiterer Problempunkt ist der Straßenabschnitt der Gurktal Straße bei der Auffahrt zur Hochrindl. Hier gibt es wegen Überflutungen teilweise Sperren. Heute Vormittag tagt wieder der Krisenstab.

7.20 Uhr: Dreijähriger ausgeflogen

In Heiligenblut kam es in der Nacht auf Dienstag zu einem medizinischen Notfall. Der dreijährige Raphael hatte einen Blinddarmdurchbruch erlitten. Weil der Ort aber seit Tagen von der Außenwelt abgeschnitten ist, rückte das Team des Notarzthubschraubers Christophorus 11 aus. Mit Nachtsichtbrillen gelang es der Crew, zu landen. Raphael wurde ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

7.10 Uhr: Straßensperren

Die aktuellen Straßensperren hier im Überblick.

0.23 Uhr: Murenabgang in Dölsach

In Osttirol mussten insgesamt neun Wohnhäuser evakuiert werden. In der Nacht ging in Dölsach eine Mure ab und beschädigte Steinschlagsicherung der Gemeindestraße sowie zwei darunterliegende Wohnhäuser samt einer Holzhütte teilweise schwer. Die Gebäude wurden evakuiert, die Bewohner blieben zum Glück unverletzt.

In Gaimberg, Bezirk Lienz, wurden bei Baggerarbeiten mehrere verbaute Elemente einer Hangsicherung aus der Bodenverankerung gerissen. Der Hang schien dadurch instabil, weshalb sieben darunter befindliche Häuser evakuiert wurden.

Allgemeine Lage

Stundenlang war Landesgeologe Jochen Schlamberger am Montag mit Expertenteams im Hubschrauber unterwegs, um die Gefahr von weiteren Schlamm- und Gerölllawinen zu beurteilen. „Die Böden sind völlig durchnässt. Die Aufnahmekapazität von Feuchtigkeit – ob Regen oder Schnee – ist erreicht und teils überschritten“, laut die Analyse des Fachmannes. „Je weniger Niederschlag heute fällt umso besser.“

Der gesamte Oberkärntner Raum gilt als „Gefahrenzone“, ob Gailtal, Mölltal, Gegendtal oder Lesachtal – die Zustandsbefunde der Böden sind fast deckungsgleich. Hangneigungen könnte nicht mehr allein als Gefahrenquellen eingestuft werden. „Immer häufiger sind es mehrere Faktoren, die zu Rutschungen führen“, erklärt der Landesgeologe. Er mahnt die Bevölkerung zur Vorsicht.

Bis zu sechs Meter hohe Schneeverfrachtungen

In den Bergen kann von Entspannung ebenfalls keine Rede sein. In hochalpinen Lagen sind bis zu drei Meter Neuschnee gefallen, sagt Wilfried Ertl vom Kärntner Lawinenwarndienst. Durch stürmischen Wind erreichen die „Schneeverfrachtungen bis zu sechs Meter Höhe“ – in den westlichen Gailtaler Alpen, den Lienzer Dolomiten, den Hohen Tauern oder der Kreuzeckgruppe.

Durch die Niederschlagspause am Montag konnte sich der Schnee ein wenig setzen. Nach wie vor hängen aber massive Schneebretter zum Teil über Wegen und Straßen. Auch die Bindung zum Untergrund ist gering. Die Lawinengefahr ist enorm. „Von Skitouren ist derzeit dringend abzuraten“, betont Ertl.

Pegelstände der Flüsse zurückgegangen

In Sachen Hochwasser geben Experten hingegen leichte Entwarnung. Die Pegelstände der großen Flüsse sind zurückgegangen, auch das fast komplette Ablassen des Völkermarkter Stausees machte sich bezahlt. „Die für Dienstag prognostizierten Abflüsse sollten deutlich unter den Spitzenabflüssen von Sonntag liegen“, erklärt Johannes Moser vom Hydrographischen Dienst des Landes.