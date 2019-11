Oberkärnten Einige Schulen bleiben heute geschlossen

Geschlossen bleiben Schulen in St. Lorenzen im Lesachtal, Stall, Mallnitz, die Volksschule Irschen, Flattach, Reißeck, Heiligenblut, Großkirchheim, Mörtschach, Baldramsdorf, Obervellach, Winklern, Lind im Drautal und Berg im Drautal. In Weißensee und Greifenburg sind die Schulen geöffnet, es findet jedoch nur ein Ersatzunterricht statt.

Aufgrund der Wetterlage bleiben auch am Dienstag einige Schulen in Oberkärnten geschlossen © Elmar Gubisch

Aufgrund der prekären Situation mit Lawinen- und Murenabgängen, Hochwasser sowie der zahlreichen Straßensperren bleiben auch am Dienstag zahlreiche Schulen in Oberkärnten geschlossen.

Bis 16.45 Uhr wurden von den Gemeinden im Bezirk Spittal/Drau folgende Schulen gemeldet: im Bezirk Hermagor das Bildungszentrum St. Lorenzen im Lesachtal, im Bezirk Spittal/Drau die Volkschule Stall, die Nationalparkvolksschule Mallnitz, die Volksschule Irschen, die Volksschule Flattach, die Volksschule Reißeck, die Volksschule Heiligenblut, die Volksschule Großkirchheim, die Volksschule Mörtschach, die Volksschule Baldramsdorf, die Volksschule und NMS in Obervellach, die Volksschule und NMS in Winklern, die Volksschule Lind im Drautal und die Volksschule Berg im Drautal. In Weißensee und Greifenburg sind die Schulen geöffnet, es findet jedoch nur ein Ersatzunterricht statt.

Im Bezirk Hermagor ist das Bildungszentrum St. Lorenzen im Lesachtal geschlossen. Das gab Bildungsreferent Landeshauptmann Peter Kaiser heute Nachmittag bekannt. Die Entscheidung wurde in Rücksprache mit den Bürgermeistern, Bezirkshauptleuten, der Bildungsdirektion und dem Katastrophenschutz getroffen.

„Die Sicherheit und das Wohlergehen der Kinder haben absolute Priorität“, betont Kaiser. Die von Bildungsdirektor Robert Klinglmair versendete Verordnung enthalte auch die Aufforderung, Sorge dafür zu tragen, dass in den jeweiligen Schulen eine Betreuung für Schüler, die dennoch in die Schule kommen, gegeben ist. Kaiser und Klinglmair teilen zudem mit, dass in jenen Schulen, die geöffnet bleiben, selbstverständlich jene Schüler, welche die Schulen nicht gefahrenfrei erreichen können, vom Unterricht entschuldigt sind.

Die Betreiber der Kindergärten im betroffenen Gebiet werden dazu angehalten, die Betreuungseinrichtungen ebenfalls geschlossen zu halten, jedoch für die Betreuung jener Kinder Sorge zu tragen, die dennoch in die Kindergärten gebracht werden.

Es sind noch weitere Meldungen über geschlossene Schulen möglich.