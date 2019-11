Facebook

Heute kommt vor allem im Gailtal nochmal Regen und Schnee. Ab Mittwoch wird es trockener © Weichselbraun Helmuth

Noch einmal verstärkt sich der Tiefdruckeinfluss vom Süden her. Deshalb sind die Wolken bei uns in Oberkärnten auch recht dicht und vor allem in den südlichen Landesteilen schneit und regnet es auch häufiger. Weniger feucht ist es im Norden und dort dürfte es zum Teil sogar trocken sein. Die Schneefallgrenze liegt meist nahe 1000 m Seehöhe, bei einer größeren Niederschlagsintensität könnte sie jedoch auch bis etwa 700 m Höhe absinken. Ab morgen am Mittwoch bessert sich dann aber das Wetter und die extrem feuchte Witterung der letzten Zeit findet ihr Ende. Die Temperaturen passen zur Jahreszeit und erreichen zum Beispiel in Oberdrauburg am Nachmittag Werte um +3 oder +4 Grad.