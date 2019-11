Unwetterchaos Rotes Kreuz richtet Anlaufstellen in Oberkärntner Tälern ein

Facebook

Die Einsatzkräfte sind 24 Stunden am Tag vor Ort © Schusser

Neben Murenabgängen hat am Montag in Oberkärnten auch der Schneefall der vergangenen Tage für Probleme gesorgt. Da vor allem im Mölltal immer wieder Bundesstraßen gesperrt sind, werden in verschiedenen Gemeinden medizinische Anlaufstellen eingerichtet, die 24 Stunden am Tag besetzt sind, teilte das Rote Kreuz in einer Aussendung mit.