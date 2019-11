Für Obervellach, Reißeck, Berg im Drautal, Mallnitz und Feld am See besteht weiterhin Zivilschutzalarm. Für Flattach eine Warnung.

Häuser im Hintertal in Mallnitz wurden nur knapp von einer Lawine verschont © KK/FF MALLNITZ

In den Gemeinden Reißeck, Obervellach, Berg im Drautal, Mallnitz und Feld am See besteht weiterhin Zivilschutzalarm.Die Bewohner sind aufgefordert, weiter in ihren Häusern zu bleiben. Eine Zivilschutzwarnungen gibt es weiterhin für Flattach. In Baldramsdorf wurde die Warnung am Nachmittag aufgehoben. Walter Egger, Pressesprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Spittal, erklärt den Unterschied: "Bei einer Warnung soll die Bevölkerung wachsam sein, sich auf mögliche Gefahren vorbereiten, in den Häusern bleiben und die Radio-Meldungen verfolgen. Bei einem Zivilschutzalarm gibt es zusätzlich eine konkrete Bedrohung, eine Mure die abzugehen, ein Bach der überzulaufen droht. Hier gibt es dann konkrete Warnungen und Anweisungen."

Lawine stoppte kurz vor Siedlung

Wie Bürgermeister Günther Novak berichtet, hatte eine kleinere Siedlung im Hintertal bei Mallnitz großes Glück. Eine Lawine krachte ins Tal und kam knapp vor den Häusern zum Stillstand,

Live-Ticker

Die aktuellen Nachrichten rund um die Unwetter im Land und die aktuelle Straßenlage gibt es auch im Live-Ticker der Kleinen Zeitung.

Praktisch in allen Gemeinden des Bezirkes Spittal gibt es Murenabgänge in unterschiedlichem Ausmaß sowie kleinflächige Überschwemmungen. Seit Sonntag, um 5 Uhr sind rund 50 Freiwillige Feuerwehren mit rund 1100 Mann im Einsatz. Teilweise wurde in der Nacht zum Montag durchgearbeitet. Derzeit atmen die Einsatzkräfte durch, weil es aktuell keine Niederschläge gibt.

Die Aufräumarbeiten in Oberkärnten

Hilferuf aus der Teuchl

Komplett von der Außenwelt abgeschnitten ist der Ortsteil Teuchl in der Gemeinde Reißeck. Am Sonntag gegen 18 Uhr kam eine Mure herunter, wie die Bewohnerin Sonja Berger berichtet: "Wir konnten nur zuschauen, wie die Baumstämme herunterkommen. Wir haben uns dann in eine Seite des Hauses geflüchtet, wo wir gedacht haben, dass sie sicherer ist, als die andere. Die Kinder hatten fürchterliche Angst. Man weiß nicht was man tun soll." Die rund 70 Einwohner der zersiedelten Ortschaft hatten noch Glück. "Die Stämme haben die Hausmauer beschädigt. Doch der Großteil des Materials ist zwischen den Häusern hindurch." Die Straße in die Teuchl ist verschüttet, der Strom ist ausgefallen. "Die meisten haben Aggregate, doch wenn es noch länger dauert, geht uns der Sprit aus", berichtet Berger.

Die Teuchl ist gezeichnet Foto © KK/Berger

Große Sorge bereitet den Bewohnern besonders die Situation eines älteren Ehepaars, das etwas abseits der Siedlung lebt. "Beide sind über 90 Jahre alt. Im Graben zwischen uns und ihnen ist auch eine Mure heruntergegangen. Niemand traut sich zu ihnen hinüber. Sie heizen normalerweise mit Strom und haben keinen Holzherd, dem Handy wird bald der Saft ausgehen. Sie sind ganz allein", schildert Berger.

Vermisster in Bad Kleinkirchheim tot geborgen

Am Montag um 10.50 Uhr hat eine Mure in Bad Kleinkirchheim ein Haus derart beschädigt, dass es zum Teil eingestürzt ist. Eine Person war vermisst, die Rettungshundebrigade wurde zur Mithilfe angefordert. "Mit größtem Bedauern haben die Einsatzkräfte kurz nach 13 Uhr zur Kenntnis nehmen müssen, dass die vermisste Person in dem von einer Mure zerstörten Haus in Bad Kleinkirchheim nur mehr tot geborgen werden konnte", teilt das Bezirksfeuerwehrkommando mit.

Bad Kleinkirchheim Foto © KK/BKdo Spittal

Mann bei Aufräumarbeiten verletzt

Wie die Polizei mitteilt, wurde im Zuge der Aufräumungsarbeiten nach den Unwetterschäden entlang der Katschberg Bundesstraße im Bereich Katschberghöhe ein 51-jähriger Arbeiter verletzt. Ein 47-jähriger Mann hatte am Monntagvormittag mit einem Holzkran eine umgestürzte Fichte, an der sich noch der Wurzelteller befand, angehoben. Beim Anheben der Fichte pendelte der Wurzelteller aus, die Fichte hob sich vorne leicht an und traf den 51-Jährigen am Oberkörper. Der Mann erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Nach ärztlicher Erstversorgung wurde der Verletzte in das Krankenhaus Spittal/Drau eingeliefert.

Hangrutschung auf der A10

Nach den massiven Niederschlägen ist ein Hang an der A10, Tauernautobahn, bei Feistritz/Drau auf 50 Meter Länge instabil. Einige Bäume neigen sich bereits stark in Richtung Autobahn. Die ASFINAG hat diesen Abschnitt daher aus Sicherheitsgründen sofort gesperrt und den Verkehr in Richtung Süden bei Spittal-Ost abgeleitet. Bei Villach-West wird der Verkehr wieder auf die A 10 aufgeleitet.

Ein Landesgeologe wird sich die Lage vor Ort am Nachmittag genau ansehen. Erst danach kann entschieden werden, wann die A 10 wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. Die ASFINAG hat den Hang in der Zwischenzeit zusätzlich mit Betonleitwänden abgesichert.

Straße im Lesachtal abgerutscht

In Mattling bei Birnbaum ist ein Teil der B111 abgerutscht, derzeit wird daran gearbeitet, dass die Schadstelle einspurig befahrbar wird. Wie lange das dauern wird, kann man derzeit noch nicht sagen. Der Landesgeologe hat mit Verantwortlichen der Straßenbauabteilung das Gebiet heute Mittag mit dem Hubschrauber abgeflogen.

Parallel dazu wird mit allen Kräften gearbeitet, dass das die Lesachtaler Orte Maria Luggau, St. Lorenzen und Liesing über Osttirol erreichbar sind. Hier wird es im Laufe des Nachmittags eine Straßenfreigabe geben. Kelag-Monteuere arbeiten fleißig an der Reparatur der schadhaften Stellen der Stomleitungen. Am Nachmittag wird das Bundesheer Materiallieferungen für die Kelag Monteuere durchführen.

Ein Teil der Straße ist im Lesachtal abgerutscht © Privat

Evakuierungen in Dellach/Drau

Die Lage in Dellach/Drau bleibt weiter angespannt. Es drohen aktuell noch weitere Muren abzugehen. Aufgrund von Hangrutschungen und starken Wassermassen mussten bereits am Sonntag 20.15 Uhr vier Wohnhäuser im Gemeindegebiet von Dellach/Drau, Ortsteil Nörenach, evakuiert werden. Die Bewohner wurden bei Nachbarn beziehungsweise in im FF-Haus in Dellach aufgestellten Notbetten untergebracht. Verletzt wurde niemand.

Gegen 21.15 Uhr kam es im Ortsteil Schmelz im Gemeindegebiet von Dellach/Drau zu einem Murenabgang. Dabei wurde ein Wohnhaus stark beschädigt. Die nordseitige Hauswand ist durch den Druck der Mure teilweise eingestürzt. Verletzt wurde niemand. Das Haus war zum Zeitpunkt des Vorfalles nicht bewohnt. "Beim Kunststoffbehälter-Produzent Europlast drohte ein Damm zu brechen, er wurde die Nacht über ausgebaggert, damit konnte Schlimmeres verhindert werden", sagt Bürgermeister Johannes Pirker. Das Bachbett beim Steiner Bach und der Kirchbach ist in Dellach an mehreren Stellen eingebrochen.

Dellach/Drau: Unwettereinsätze In Nörenach bei Dellach/Drau sind Muren abgegangen KK/Gemeinde Dellach/Drau Mure in Rietschach bei Dellach/Drau KK/Gemeinde Dellach/Drau Die Situation an der Unteren Draßnitz in Rietschach bei Dellach/Drau KK/Gemeinde Dellach/Drau KK/Johannes Pirker KK/Johannes Pirker KK/Johannes Pirker KK/Johannes Pirker KK/Johannes Pirker 1/8

Mure beim Kraftwerk

Aufräumarbeiten beim Kraftwerk Rottau im Mölltal. Das Verbundkraftwerk Malta Hauptstufe ist ein Pumpspeicherkraftwerk. Die Stromerzeugung wurde nicht beeinflusst. Die Mure hat jedoch die Trinkwasserleitung beschädigt.

Mure beim Kraftwerk Rottau im Mölltal Foto © Martina Pirker

Schäden am Goldeck

Auch am Goldeck gibt es aufgrund des lang anhaltenden Regens und Schneefall schon viele Schäden. Vor allem der Forstweg von der Schwaig ist vermurt, unterspült und derzeit nicht befahrbar. Der Weg wird aber zur Kontrollfahrt, Stützenbegutachtung der „Talbahn Goldeck“ benötigt. Die Betriebsleiter Peter Pucher und Hannes Mitterer, sind derzeit mit der Schadenserhebung und deren alsbaldiger Lösung beschäftigt.

Schäden am Forstweg am Goldeck. Foto © Sportberg Goldeck

Gehöft droht abzurutschen

Eine dramatische Situation gibt es in der Gemeinde Stall im Mölltal dort droht ein Gehöft im Ortsteil Tauchen am Stieflberg abzurutschen. Dadurch wäre auch die B106 gefährdet. Die betroffenen Bewohner wurden bereits gestern Abend evakuiert. Laut Bezirkshauptmann Klaus Brandner ist eine Güllegrube mit 300.000 Liter am gefährdesten, von der Mure erfasst zu werden. Der Landesgeologe ist auf dem Weg dorthin.

Der Ortsteil Steinwand, in der Gemeinde Stall ist weiterhin nicht erreichbar. Teile der Gemeinden Winklern, Mörtschach und Großkircheim sind weiterhin ohne Strom.

Massive Murenabgänge in Trebesing

Mehrere Höfe und Häuser sind bei Murenabgängen im Bereich Zelsach und im Radlgraben betroffen. In Zelsach wurden weitere Gehöfte evakuiert. Ganz besonders schlimm erwischt hat es ein Haus in der Ortschaft Altersberg in Trebesing. Ein Auto wurde von den Schlammmassen mitgerissen.

Fels droht in den Riegerbach zu stürzen

In Radenthein droht ein Fels in den Riegerbach zu stürzen. Dadurch könnte sich der Bach unkontrolliert aufstauen und das Gewerbegebiet gefährden. Bad Kleinkirchheim ist wegen einer Vermurung der B98 über Radenthein weiterhin nicht erreichbar.

Zwei Höfe in Flattach müssen evakuiert werden

Kurt Schober, Bezirksfeuerwehrkommandant und Bürgermeister von Flattach, erkundet seit den Morgenstunden die Lage in seiner Gemeinde: "Es gibt so viele Einzelereignisse, dass wir uns schwer tun, was wir als erstes angehen sollen. Die Bewohner zweier Höfe auf dem Flattachberg müssen evakuiert werden. Hier sind bereits Muren abgegangen, verletzt wurde zum Glück niemand." Die Einwohner wurden mit dem Bundesheerhubschrauber Black Hawk am Vormittag evakuiert.

Bereits in der Nacht auf Montag wurden in Flattach mehrere Personen evakuiert, weil der Reißbach zur Bedrohung wurde. Darunter war etwa Inge Lochner: "Um 22.45 Uhr hat es bei der Tür geläutet. Die Feuerwehr hat gesagt, wir sollten die Sachen zusammenpacken. Es hat gegossen wie aus Kübeln. Es war ein grausiges Gefühl", schildert sie. "Bereits am Nachmittag hat es vom Bach her gerumpelt und getost, so als ob dort drei Hubschrauber fliegen würden." Die etwa 15 Personen aus der Siedlung wurden beim Fraganter Wirt untergebracht, wo sie auf Nachricht warten, ob sie in ihre Häuser zurückkehren können. "Wir haben gut gefrühstückt und das Wetter ist besser, das hellt die Stimmung auf. Gegen diese Gewalten können wir nichts machen."

Die Mure in Flattach Foto © BFKdo Spittal

Baldramsdorf war abgeschlossen

In der Gemeinde Baldramsdorf waren die Ortsbereiche Schwaig, Unterhaus, Baldramsdorf und Teile von Gendorf nicht erreichbar. Die L5 war von Gendorf bis zur Draubrücke in Schwaig komplett gesperrt. Am späteren Montagnachmittag konnte die Straße von der Spittaler Draubrücke bis Baldramsdorf wieder frei gegeben werden. Die Ortsteile Gendorf bis Rosenheim sind allerdings nur von der Lendorfer Seite aus erreichbar.

Auf einem Waldweg zwischen Baldramsdorf und Gendorf wurde eine Brücke von einer Steinlawine komplett weggerissen.

In Gendorf ist ein Bach aus dem Ufer getreten und hat sich seinen Weg über Felder und über die Dorfstraße gebahnt Foto © Camilla Kleinsasser

In Gendorf hat sich ein Bach über die Dorfstraße gebahnt. Jetzt wird aufgeräumt.

Aufräumarbeiten in Gendorf Foto © Camilla Kleinsasser

Mure bei Gendorf in der Gemeinde Baldramsdorf Foto © CAMILLA KLEINSASSER In Schwaig bei Baldramsdorf verlegt eine Mure die Straße Foto © CAMILLA KLEINSASSER

Brücke weggerissen

Egger zufolge ist die Situation in Oberkärnten derzeit besonders prekär am Altersberg bei Trebesing: "Nach wie vor auch das Mölltal von Stall bis Heiligenblut."

Der Regen hat im Bezirk Spittal aufgehört. Laut Bezirkshauptmann Klaus Brandner ist der Bundesheer-Hubschrauber Black Hawk für einen Erkundungsflug in die betroffenen Tälern einsatzbereit: "Der Landesgeologe und Mitarbeiter der Wildbach- und Lawinenverbauung sowie der Bezirksforstinspektion fliegen mit." Es herrscht überall große Gefahr. "Im Grunde kann auf jeder Böschung und im steilen Gelände ein Hangrutsch erfolgen", sagt Brandner.

Lage im Bezirk Hermagor

In Hermagor hat sich die Lage inzwischen entspannt. Die Auffahrt von der Gailtal Bundesstraße, B111, in Richtung Tröpolach ist seit der Nacht gesperrt. "Ein Bach war stark verklaust", sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Zimmermann.

Gailtal Bundesstraße, B111 bei der Auffahrt Tröpolach Foto © Leopold Salcher

Die Felder bei Hermagor sind überflutet Foto © Nicole Kari

Derzeit sind drei Feuerwehren bei Aufräumarbeiten und überfluteten Kellern im Einsatz. Die Gailtal Bundesstraße ist wieder gesamt befahrbar, die Überflutungen mit Material in der Gemeinde Kirchbach sind geräumt. Einige Bergortschaften sind noch nicht erreichbar, da die Straßen im Laufe des Tages besichtigt und die Gefahren erst dann eingeschätzt werden können.

Gefährliche Verklausung nahe der Gailtaler Bundesstraße wurde beseitigt Foto © Leopold Salcher

Im Bezirk Hermagor hat sich die Lage entspannt Foto © Nicole Kari

In Kötschach-Mauthen gab es einige Hotspots, vor allem durch den Schnee waren einige Kanalschächte verlegt. "Am Sonntag Abend konnten wir abrücken. Derzeit haben wir Sonnenschein in Kötschach-Mauthen", erklärt der Kötschach-Mauthener Feuerwehr-Kommandant Gerald Praster. "Derzeit ist die Lage entspannt und wir haben Normalbetrieb. Wir hoffen, es kommt heute Abend nicht mehr viel Niederschlag", sagt Zimmermann.