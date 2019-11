Für Obervellach, Reißeck, Berg im Drautal, Mallnitz und Feld am See besteht weiterhin Zivilschutzalarm. Für Flattach und Baldramsdorf eine Warnung.

Die L 5 Baldramsdorfer Straße ist bis auf Weiteres gesperrt © Kleinsasser

In den Gemeinden Reißeck, Obervellach, Berg im Drautal, Mallnitz und Feld am See besteht weiterhin Zivilschutzalarm. Zivilschutzwarnungen gibt es weiterhin für Flattach und Baldramsdorf. Walter Egger, Pressesprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Spittal, erklärt den Unterschied: "Bei einer Warnung soll die Bevölkerung wachsam sein, sich auf mögliche Gefahren vorbereiten, in den Häusern bleiben und die Radio-Meldungen verfolgen.

Bei einem Zivilschutzalarm gibt es zusätzlich eine konkrete Bedrohung, eine Mure die abzugehen, ein Bach der überzulaufen droht. Hier gibt es dann konkrete Warnungen und Anweisungen."

Zwei Höfe in Flattach müssen evakuiert werden

Kurt Schober, Bezirksfeuerwehrkommandant und Bürgermeister von Flattach, erkundet seit den Morgenstunden die Lage in seiner Gemeinde: "Es gibt so viele Einzelereignisse, dass wir uns schwer tun, was wir als erstes angehen sollen. Die Bewohner zweier Höfe auf dem Flattachberg müssen evakuiert werden. Hier sind bereits Muren abgegangen, verletzt wurde zum Glück niemand."

Baldramsdorf abgeschlossen

In der Gemeinde Baldramsdorf sind die Ortsbereiche Schwaig, Unterhaus, Baldramsdorf und Teile von Gendorf derzeit nicht erreichbar. Auf einem Waldweg zwischen Baldramsdorf und Gendorf wurde eine Brücke von einer Steinlawine komplett weggerissen.

Mure bei Gendorf in der Gemeinde Baldramsdorf Foto © CAMILLA KLEINSASSER In Schwaig bei Baldramsdorf verlegt eine Mure die Straße Foto © CAMILLA KLEINSASSER

Brücke weggerissen

Egger zufolge ist die Situation in Oberkärnten derzeit besonders prekär am Altersberg bei Trebesing: "Nach wie vor auch das Mölltal von Stall bis Heiligenblut."

Der Regen hat im Bezirk Spittal aufgehört. Laut Bezirkshauptmann Klaus Brandner ist der Bundesheer-Hubschrauber Black Hawk für einen Erkundungsflug in die betroffenen Tälern einsatzbereit: "Der Landesgeologe und Mitarbeiter der Wildbach- und Lawinenverbauung sowie der Bezirksforstinspektion fliegen mit." Es herrscht überall große Gefahr. "Im Grunde kann auf jeder Böschung und im steilen Gelände ein Hangrutsch erfolgen", sagt Brandner.

Mure droht auf Güllegrube abzugehen

Ein Bauernhof auf dem Stiefelberg in Stall im Mölltal droht von einer Mure erfasst zu werden. Laut Bezirkshauptmann Klaus Brandner ist eine Güllegrube mit 300.000 Liter am gefährdesten, von der Mure erfasst zu werden. Der Landesgeologe ist auf dem Weg dorthin.

Lage im Bezirk Hermagor

In Hermagor hat sich die Lage inzwischen entspannt. Die Auffahrt von der Gailtal Bundesstraße, B111, in Richtung Tröpolach war über Nacht wegen Murengefahr gesperrt und ist jetzt wieder befahrbar. "Ein Bach war stark verklaust", sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Zimmermann.

Gailtal Bundesstraße, B111 bei der Auffahrt Tröpolach Foto © Leopold Salcher

Die Felder bei Hermagor sind überflutet Foto © Nicole Kari

Derzeit sind drei Feuerwehren bei Aufräumarbeiten und überfluteten Kellern im Einsatz. Die Gailtal Bundesstraße ist wieder gesamt befahrbar, die Überflutungen mit Material in der Gemeinde Kirchbach sind geräumt. Einige Bergortschaften sind noch nicht erreichbar, da die Straßen im Laufe des Tages besichtigt und die Gefahren erst dann eingeschätzt werden können.

Gefährliche Verklausung nahe der Gailtaler Bundesstraße wurde beseitigt Foto © Leopold Salcher

Im Bezirk Hermagor hat sich die Lage entspannt Foto © Nicole Kari

In Kötschach-Mauthen gab es einige Hotspots, vor allem durch den Schnee waren einige Kanalschächte verlegt. "Derzeit ist die Lage entspannt und wir haben Normalbetrieb. Wir hoffen, es kommt heute Abend nicht mehr viel Niederschlag", sagt Zimmermann.

Evakuierungen in Dellach/Drau

Aufgrund von Hangrutschungen und starken Wassermassen mussten bereits um 20.15 Uhr vier Wohnhäuser im Gemeindegebiet von Dellach/Drau, Ortsteil Nörenach, evakuiert werden. Die Bewohner wurden bei Nachbarn beziehungsweise in im FF-Haus in Dellach aufgestellten Notbetten untergebracht. Verletzt wurde niemand.

Gegen 21.15 Uhr kam es im Ortsteil Schmelz im Gemeindegebiet von Dellach/Drau zu einem Murenabgang. Dabei wurde ein Wohnhaus stark beschädigt. Die nordseitige Hauswand ist durch den Druck der Mure teilweise eingestürzt. Verletzt wurde niemand. Das Haus war zum Zeitpunkt des Vorfalles nicht bewohnt. "Beim Kunststoffbehälter-Produzent Europlast drohte ein Damm zu brechen, er wurde die Nacht über ausgebaggert, damit konnte Schlimmeres verhindert werden", sagt Bürgermeister Johannes Pirker. Das Bachbett beim Steiner Bauch und der Kirchbach ist in Dellach an mehreren Stellen eingebrochen.