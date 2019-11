Facebook

Zwischen Ober- und Unteramlach gab es im Edenbachgraben einen Murenabgang © KKBFKDO SPITTAL

Jüngste Meldungen aus dem Bezirk betreffen Flattach und Reißeck: Aufgrund der starken Regenfälle und der Gefahren, die von umstürzenden Bäumen ausgehen, verhängte die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) über die Gemeinde Flattach einen Zivilschutzalarm. Die Menschen vor Ort sind aufgerufen, die Häuser bis auf Weiteres möglichst nicht zu verlassen. In der Nähe des Kraftwerks Rottau in Reißeck ist eine Gerölllawine abgegangen und verlegt die Mölltalstraße (B 106).

Schulen am Montag geschlossen

Sämtliche Schulen im Bezirk Spittal/Drau sowie im Bezirk Hermagor und das Bildungszentrum St. Lorenzen im Lesachtal bleiben am Montag geschlossen. Das gibt Bildungsreferent Landeshauptmann Peter Kaiser am Sonntag bekannt. Die Entscheidung wurde in intensiver Rücksprache mit den Bürgermeistern, Bezirkshauptleuten, der Bildungsdirektion und dem Katastrophenschutz getroffen.

Muren in Spittal

Wegen der seit Tagen andauernden Regenfälle kommt es im Ortsteil Edling in Spittal oberhalb des Stadtfriedhofes zu massiven Austritten von Wasser aus dem Hang. Im Moosweg sind zwei Häuser betroffen. Bei einem musste bereits zum zweiten mal in zwei Tagen der Keller ausgepumpt werden. Die Häuser wurden evakuiert.

Zwei Häuser im Moosweg wurden evakuiert Foto © (c) Freiwillige Feuerwehr Spittal an

Zwischen Ober- und Unteramlach bei Spittal hat es im Edenbachgraben einen Murenabgang oberhalb der Gehöfte gegeben. Peter Gradnitzer, Kommandant der FF St. Peter, sagt: „Die Geröllmassen wurden durch zwei Geschiebesperren der Wildbachverbauung aufgehalten und diese sind beinahe gefüllt.“ Nach der Begehung durch den Geologen der Lawinen- und Wildbachverbauung, der Stadtgemeinde und der Feuerwehr wurde entschieden, dass nach den Regenfällen die Becken der Geschiebesperren auszubaggern sind.

Nach den Regenfällen werden die Geschiebesperren in Amlach ausgebaggert © KK/BFKDO SPITTAL

Krisenstab tagte Sonntagvormittag

Erhöhte Gefahr herrscht nach wie vor in den Gemeinden des oberen Mölltales. Kurt Schober, Bürgermeister von Flattach und Bezirksfeuerwehrkommandant von Spittal, warnt die Bürger davor, Straßensperren zu ignorieren: „Es gibt Bürger, welche die Sperrschilder einfach wegstellen und fahren. Dabei stellen sie die Sperre nicht wieder auf und gefährden damit nachfolgende Autofahrer.“

Die Hubschrauber-Befliegung am Samstag hat gezeigt, dass 20 bis 30 Prozent der Bäume in den Wäldern unter den schweren Schneelasten geknickt sind“, sagt Bezirkshauptmann Klaus Brandner, der Sonntagvormittag zu einem Krisenstab einberufen hat.

Die Gefahr durch umstürzende Bäume sowie drohende Lawinen und Muren führte zu Straßensperren in den Gemeinden des Mölltales ab Stall aufwärts. Einen Knackpunkt stellt dabei die Straße von Winklern über den Iselsberg nach Lienz dar. Hier versucht man seit Mittwoch die Straßen von umgestürzten Bäumen zu befreien. Laut Horst Tuppinger, Leiter des Straßenbauamtes Spittal, wird am Nachmittag einen erneuter Versuch gestartet. Mehr zur Unwettersituation in ganz Kärnten, lesen Sie hier:

Für Dialysepatienten wird es problematisch

Laut Christian Pichler, Bezirksrettungskommandant des Roten Kreuzes, wird es langsam problematisch für Dialyse-Patienten. Wir haben in dieser Woche die Fahrten für Dialysepatienten über den Iselsberg ausgesetzt, aber wenn wir am Montag nicht fahren können, müssen wir sie mit dem Hubschrauber ausfliegen.“

Lagebesprechung mit den Hubschrauberpiloten Foto © MARTINA PIRKER

Weitere Straßensperren im Bezirk Spittal gibt es auf der Mölltalstraße (B 107) von Großkirchheim nach Heiligenblut, auf der Apriacher Straße, auf der Katschbergstraße von Rennweg bis zur Salzburger Landesgrenze, bei Kremsbrücke sowie zwischen Trebesing und Lieserbrücke. Aufgrund von Murenabgängen gesperrt sind auch die Kleinkirchheimerstraße von Radenthein bis Bad Kleinkirchheim.

Man werde die heftigen Regenfälle am Sonntag noch abwarten und dann mit den Aufräumarbeiten beginnen.

Sechs Häuser wurden evakuiert

Jeweils zwei Häuser mussten aufgrund von drohenden Murenabgängen in den Gemeinden Lendorf, Millstatt und Spittal evakuiert werden.

Die Kelag konnte die Stromversorgung in den Mölltaler Gemeinden überwiegend wieder herstellen. Noch keine Versorgung gibt es in Asten (Mörtschach), Großfragant (Flattach), Rojach, Wolkersdorf, Schachnern und Margaritze (alle Heiligenblut). In Lobersberg und Sonnberg in Stall ist man mit 24 Kelag-Mitarbeitern bemüht, die Bewohner noch am Sonntag wieder mit Strom zu versorgen.



Sofern es das Wetter zulässt wird das Bundesheer wieder einen Erkundungsflug mit Mitarbeitern der Straßenverwaltung sowie der Lawinen- und Wildbachverbauung starten.

Der Draupegel steigt, Überschwemmungen schließt Herbert Mandler vom Amt für Wasserwirtschaft derzeit aus: „Der Schnee in hohen Lagen speichert sehr viel Wasser. Andererseits hat das Erdreich im Tal bald keine Kapazität mehr, Wasser aufzunehmen. Wir können nur abwarten.“

In Mallnitz kam es zu mehr als zehn Lawinenabgängen, hier herrscht die höchste Lawinenwarnstufe.

In Heiligenblut liegen bis zu zwei Meter Schnee. Die Gemeinde ist noch immer von der Außenwelt abgeschnitten.