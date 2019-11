Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schneemassen wälzten einen ganzen Wald nieder © KK/GÜNTHER NOVAK

Extrem angespannt ist die Wetterlage in Mallnitz. Laut Bürgermeister Günther Novak wurde im gesamten Gemeindebereich die höchste Lawinenwarnstufe ausgerufen. Die Straßen in das Dösen-, Tauern und Seebachtal sind gesperrt. Fünf Personen wurden gesten evakuiert. Novak: „Ich appelliere an die Bürger zu Hause zu bleiben, weil durch den Schnee immer wieder die Gefahr durch umstürzende Bäume und Dachlawinen herrscht.“

In steilen Hängen rutscht der Schnee ab Foto © KK/GÜNTHER NOVAK