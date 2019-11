Am 19. und 20. November werden in Spittal zwischen Brückenwirt und Procter & Gamble Bauarbeiten durchgeführt. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Am 19. und 20. November werden in Spittal zwischen Brückenwirt und Procter & Gamble Bauarbeiten durchgeführt. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen. © ELISABETH PEUTZ

Der Straßenbelag im Bereich der Anbindungen an die Wirtschaftsbrücke zwischen Brückenwirt sowie Procter & Gamble wird in der kommenden Woche erneuert. Die Arbeiten werden – in Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen – am 19. und 21. November durchgeführt.

Während der Bauarbeiten bleibt der Verkehr stadtauswärts aufrecht. Stadteinwärts erfolgt eine Umleitung über die B100. Der Verkehr in Richtung Liesersiedlung und Amlacherweg ist von dieser Baumaßnahme demnach nicht betroffen. Ebenso ist die Wirtschaftsbrücke am 20. November ganztags beidseitig befahrbar.